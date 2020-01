Les 9 moments qui ont fait de Kobe Bryant une légende de la NBA

C'est une nouvelle qui bouleverse le monde du sport en ce dimanche 26 janvier: la disparition de Kobe Bryant lors d'un crash d'hélicoptère. L'ancien joueur des Lakers était âgé de 41 ans.

Kobe Bryant incarnait le basket, il respirait le basket, c'était le joueur pour lequel les fans de NBA se rendaient au match. Kobe, c'était ce joueur capable de sortir une prestation extraordinaire pour mener son équipe à la victoire.

Kobe s'est également une légende qui s'est forgée au sein d'une seule et même franchise, SA franchise des Los Angeles Lakers pendant près de 20 ans.

Son arrivée en NBA

Moment qu'aucun joueur de la NBA ne peut oublier, la Draft est véritablement le moment qui marque le début d'une carrière au sein de l'élite du basket mondial. Même pas encore âgé de 18 ans, le jeune Kobe est alors sélectionné en 13eme position lors de la draft 1996 par les Charlotte Hornets. Il ne va cependant jamais revêtir le maillot des Hornets étant donné que ses droits avaient déjà été transférés aux...Lakers, l'équipe qu'il a toujours rêvé de rejoindre. À Los Angeles, il va retrouver un autre joueur récemment arrivé qu'est Shaquille O'Neal.

Son premier titre NBA

Quatre années après ses débuts, il va décrocher sa première bague de champion avec les Lakers alors qu'il n'est encore âgé que de 21 ans.

À cette il époque, il ne présentait qu'une moyenne de près de 15 points par match et une réussite de 35 % aux tirs. La vraie star des Lakers était alors Shaquille O'Neal. Mais un premier titre NBA, cela ne s'oublie jamais dans une carrière de basketteur.

Son duo avec Shaq

Après un premier titre en 2000, il commence à prendre du galon et améliore ses statistiques en affichant une moyenne de 28,5 points en 2001. La succès grandissant va quelque peu perturber l'entente au sein de l'effectif entre Bryan et O'Neal avec des premières tensions qui vous naître. Mais comme on le dit si bien, l'amour commence toujours par une dispute... Bien que la franchise californienne afficheria 11 victoires de moins en saison régulière que la saison précédente, les Lakers survoleront les Plays-Offs et s'imposeront 4-1 en finale contre Philadelphie.

En 2002, Bryant fait encore mieux et affiche un taux de réussite de 46,9 % avec une moyenne de 25 points. La route jusqu'au titre sera moins évidente que la saison précédente, mais les Lakers remporteront la finale 4-0 face aux New jersey Nets pour faire de Bryant le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser le triplé.

81 Points sur un match

Parmi les matchs qui ont fait entrer " Black Mamba" dans la légende, on peut sans aucun doute citer celui contre Toronte, le 22 janvier 2006. Un match au cours duquel il va inscrire l'incroyable total de 81 points ! C'est le deuxième meilleur total de points sur un match derrère les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962.

2008: premier titre de MVP de la NBA et titre olympique avec les USA

Incroyable mais vrai, il aura fallu attendre 12 longues années pour qu'il soit élu meilleur joueur de la NBA à l'issue de la saison régulière.

Quelques mois plus tard, il va également se mettre en évidence en étant un des acteurs principaux de la " Redemption Team" des USA, après plusieurs désillusions lors de tournois internationaux.

Hauteur d'une prestation de haut vol en finale face à l'Espagne, Bryant va mener la Team USA à l'or olympique.

61 points marqués au Madison Square Garden

Les légendes se font dans les des lieux mythiques, dans des enceintes légendaires, et le Madison en fait partie. Comme d'autres joueurs, Kobe appréciait particulièrement cette salle new yorkaise et c'est le 2 février 2009 qu'il va y montrer, une fois de plus, l'étendue de son talent en marquant 61 points.

Une prestation d'autant plus remarquable qu'aucun autre joueur visiteur n'avait réussi cela avant lui.

2010 : meilleur marqueur de l'histoire des Lakers

Kobe est définitivement entré dans l'histoire de sa franchise cette année là, quand il devient le meilleur marqueur de l'histoire des Lakers en dépasant l'illustre Jerry West.

Jerry qui est d'ailleurs le joueur qui sert de logo à la NBA. Une année donc tout particulière dans la carrière de Kobe.

2014 : il dépasse Michael Jordan

Alors âgé de 36 ans, "Black Mamba" dépasse Michael Jordan en inscrivant 26 points lors d'une rencontre face aux Minnesota Timberwolves et devient le 3eme meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Jordan avait d'ailleurs salué ce moment historique dans un communiqué : "Je félicite Kobe pour avoir atteint ce chiffre important. C'est sans conteste un grand joueur avec une grande éthique de travail et une tout aussi grande passion pour le basket. J'ai aimé suivre l'évolution de son jeu et j'ai hâte de voir ce qu'il va encore accomplir".

13 avril 2016 : un dernier match de haut vol en guise d'au-revoir à la NBA

Face aux Utah Jazz, Kobe Bryant met un terme à sa carrière avec 60 points au compteur et prendra ainsi sa retraite en ayant marqué 33 643 points en NBA. À ce moment là, cela faisait de lui le troisième plus grand marqueur de l'histoire de la NBA, derrière Kareem Abdul-Jabbar (38.387 points) et Karl Malone (36.928 points).