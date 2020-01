PORTRAIT | Kobe Bryant, 20 ans aux Lakers, 5 titres NBA, des records et… un Oscar

Des trophées et des records à la pelle

Bryant a remporté cinq titres NBA, trois consécutifs entre 2000 et 2002 et deux de suite en 2009 et 2010, disputant aussi les finales en 2004 (défaite contre les Detroit Pistons) et en 2008 (défaites contre les Boston Celtics). Il a été désigné joueur de la décennie 2000 par la NBA.

Bryant a inscrit 33.643 points dans sa carrière. Il vient tout juste d’être dépassé par LeBron James (33.655) au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Outre James, seuls Kareem Abdul Jabbar (38.387) et Karl Malone (36.928 points) ont fait mieux.

Il est notamment le plus jeune joueur dans un 5 de départ de l’histoire d’un match NBA à 18 ans et 158 jours et le plus jeune joueur à avoir débuté dans le cinq de départ d’un All-Star Game, à 19 ans et 175 jours 8 février 1998.

Bryant a été désigné meilleur joueur (‘MVP’) de la saison régulière en 2008 et des finales en 2009 et 2010. Il compte 18 sélections au All Star Game.

Avec les États-Unis, Bryant a remporté deux titres olympiques, en 2008 à Pékin et 2012 à Londres. Il a mis un terme à sa carrière le 13 avril 2016. Ses deux numéros de maillot (le 8 et 24) ont été retirés par les Lakers un an plus tard.