«Une véritable légende», «Il faut retirer le numéro 24»: le monde du sport rend hommage à Kobe Bryant

Le monde du basket est en deuil depuis l’annonce de la mort de la star des parquets Kobe Bryant, tué dans un crash d’hélicoptère ce dimanche.

Suite au décès tragique de la légende des Lakers, le monde du basket, et du sport en général, a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Du sprinteur Usain Bolt au basketteur Tony Parker, en passant par le joueur de football américain Tom Brady, ils sont nombreux à avoir partagé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Ils ont également adressé leurs condoléances aux proches de l’ex-basketteur de 41 ans.

«J’ai le cœur brisé par cette nouvelle, tu étais une véritable légende», a notamment déclaré le basketteur français Tony Parker tandis que le joueur des Miami Heat Tyler Herro a demandé à ce que «toutes les équipes retirent le numéro 24.»

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Every team has to retire 24 — Tyler Herro (@raf_tyler) January 26, 2020

Grand fan de NBA, Romelu Lukaku a également réagi à l’annonce du décès tragique de sa «plus grande idole sportive». Autre footballeur adepte de basket, Neymar a célébré son but avec le PSG en hommage au numéro 24 de Kobe Bryant.

Neymar dedicating his goal to Kobe Bryant. #24 🙏🏽 pic.twitter.com/wOvRjeM2U6 — Football Tweet (@Football__Tweet) January 26, 2020

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

LeBron reflects on his favorite Kobe memories and the impact the Mamba has had on his life 🤝 pic.twitter.com/UDBYdttSli — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

rest in peace Kobe 🕊 pic.twitter.com/YtlMAVJHIJ — Simone Biles (@Simone_Biles) January 26, 2020

Enjoy every single day people, we are always too worried about things that are actually not that important. Life is precious and you never now when it’s gonna end. — Rudy Gobert (@rudygobert27) January 26, 2020

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

I just can’t believe it — Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2020

Donald Trump évoque une «terrible nouvelle»

Le président américain Donald Trump a évoqué dimanche une «terrible nouvelle» à l’annonce de la mort du basketteur américain Kobe Bryant dans un crash d’hélicoptère en Californie. «C’est une terrible nouvelle!», a tweeté le milliardaire républicain depuis la Maison Blanche.

Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, a pour sa part déclaré que Kobe Bryant «vivra pour toujours dans le coeur de Los Angeles». «On se souviendra de lui comme un de nos plus grands héros».

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

L’ancien président américain Barack Obama a également fait part de sa tristesse suite à l’annonce du décès de la star de la NBA et de sa fille. «Kobe était une légende sur le terrain. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous, en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en ce jour impensable.»