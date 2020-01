La légende de la NBA Kobe Bryant perd la vie dans un crash d’hélicoptère

Le basketteur américain, ex-star de la NBA, Kobe Bryant est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère, intervenu à Calabasas dans le sud de la Californie, selon le site américain d’actualités sur les célébrités TMZ.

Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière.

Une source a confirmé à la chaîne américaine ESPN que Kobe Bryant figurait au nombre des victimes de ce crash.

Selon TMZ, le basketteur, père de quatre enfants, était à bord de son hélicoptère privé avec quatre autres personnes dimanche matin, lorsque celui-ci est brusquement tombé, avant de s’enflammer. Aucune personne n’a survécu au crash. La cause de l’accident n’est pas encore connue.

Le crash de l’hélicoptère a été confirmé par le Los Angeles Times alors que le sheriff du comté de Los Angeles a confirmé la mort de cinq personnes dans un crash d’hélicoptère, sans faire mention de l’identité des victimes.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE