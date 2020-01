Anderlecht arrache un succès inespéré au Cercle : ce qu'il faut retenir du match

Anderlecht se rendait en venise du nord pour ce premier match de ce dimanche 26 janvier. Une rencontre qui s'est cloturée par une victoire en fin de match des mauves.

L'hommage à Miguel Van Damme

Miguel Van Damme, joueur du Cercle, se bat contre la leucémie depuis près de 3 ans et demi et après une petite amélioration, il a malheureusement appris qu'il était vicitime d'une rechute au cours de la semaine.

En marge de cette rencontre, le Cercle de Bruges avait appelé les fans du RSC Anderlecht a participer à une minute d'applaudissements en guise de soutien au portier brugeois.

Chers fans du @rscanderlecht, la 16e minute de #CerAnd sera non seulement un symbole pour notre @MiguelVd_16, mais aussi pour tous ceux qui luttent. Avec une minute d'applaudissements, nous aimerions leur souhaiter à tous beaucoup de courage. Pouvons-nous compter sur vous ? pic.twitter.com/RJIabUkJ4h — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 25, 2020

Un appel bien reçu, étant donné qu'ils ont tous applaudis à la 16eme minute ( 16 étant le numéro porté par Miguel Van Damme).

Les supporters du @cercleofficial et du @rscanderlecht ont rendu un bel hommage à Miguel Van Damme ! Le portier des Brugeois a rechuté et doit à nouveau se battre contre la leucémie... #voosport pic.twitter.com/w0UbMacU7K — VOOsport (@VOOsport) January 26, 2020

L'ouverture du score du Cercle

Au terme d'une demi-heure avec une domination sans partage, le Cercle ouvre méritoirement la marque via Hoggas, sur un assist de Peeters.

Les joueurs brugeois ont célébré ce but de la plus belle des manières en harborant un maillot floqué du nom de Miguel Van Damme pour montrer qu'il peut entièrement compter sur le soutien de ses coéquipiers.

11 tirs à 0

Au terme de la mi-temps, telle était l'incroyable statistique démontrant l'absence du RSC Anderlecht dans cette rencontre. On pouvait notamment observer 7 corners à 2, 22 touches à 5 et 66% de possesion en faveur du Cercle. Des chiffres étonnants quand on sait qu'Anderlecht a besoin de faire le jeu et de se montrer davantage dangereux s'il veut encore croire à ses dernières chances d'accession aux PO1.

11 doelpogingen VS 0. Heb hier gewoon geen woorden meer voor...#CERAND pic.twitter.com/CRBD5N4AYF — Sebastiaan Vereecke (@Bas_Vereecke) January 26, 2020

Une deuxième mi-temps salvatrice pour Anderlecht

Alors que De Belder était tout proche de faire le 2-0 à la 85eme minute, Amuzu profite d'une belle passe de Chadli dans le dos des défenseurs bruegois pour faire 1-1 dans cette fin de rencontre.

Un but qui intervient sur la première phase bien construite par la RSC Anderelcht dans ce match.

Anderlecht va même finir par marquer le but de la victoire à la 94eme minute, sur un but de Michel Vlap.

Ce sont donc deux joueurs montés en 2eme mi-temps qui auront offert la victoire aux mauves dans cette rencontre.