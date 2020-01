Un adolescent percuté par une voiture à Anderlecht

Un jeune de 16 ans a été renversé samedi soir à Anderlecht alors qu’il traversait la rue.

La victime a été emmenée à l’hôpital dans un état critique, indique dimanche le parquet de Bruxelles, confirmant une information de RTL Info.

L’accident s’est produit vers 19h00 samedi, rue de la Gaîté, à Anderlecht. Le jeune homme et son amie promenaient un chien. Pour une raison qui reste à déterminer, il a subitement traversé la rue et a été percuté par une voiture. Il a été grièvement blessé et emmené à l’hôpital dans un état jugé critique.

Le conducteur du véhicule, un homme de 20 ans, est resté sur les lieux et a subi un test d’alcoolémie, qui était négatif.