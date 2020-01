La Gantoise a invité les supporters anglais qui avaient confondu " Gent" avec " Genk"

Fin octobre, des supporters de Liverpool désiraient assister à Genk - Liverpool lors de la phase de groupe de Champion's League mais s'étaient retrouvés à Gand après avoir confondu " Gent" et " Genk". Ce Week-end, c'est bien La Gantoise qui les a invités à la Ghelamco Arena.

C'est une histoire à laquelle la ville de Gand est souvent confrontée en étant confondue avec " Genk". Lors du déplacement de Liverpool à Genk, le 23 octobre dernier, des supporters des Reds avaient dépensé 220 euros dans le vent en s'étant aperçu, trop tard, qu'ils n'étaient pas dans la bonne ville.

Rapidement mis au courant par ce buzz, La Gantoise avait lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de retrouver les supporters en question pour les inviter au match d'Europa League entre Gand et Wolfsburg.

????Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol ! ???? If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight. https://t.co/rtr90pYMqo

N'ayant pas pu venir à ce moment là, ces supporters sont finalement venus ce samedi 25 janvier pour assister à la large victoire 4-1 de Gand face à Genk.

Last October, they ended up in @Stadgent when they actually wanted to see @LFC play??Genk in the @ChampionsLeague??So to cheer them up, we invited them to our game against @KRCGenkofficial tonight. Glad you made it this time Lee & Rob?? Have a good one! #GntGnk #kaagent pic.twitter.com/bbM35t5iR9