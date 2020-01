Jennifer Aniston surprend des fans de Friends venus visiter Central Perk

Quel plus beau cadeau peut-on faire à un fan de «Friends» que de voir l’un des personnages de la série débarquer à l’improviste?

Le décor du Central Perk, café culte de la série «Friends», se trouve toujours dans les studios de la Warner Bros à Hollywood et peut être visité. De quoi ravir les fans de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey, personnages devenus mythiques dans le cœur des fans de la série.

Mais imaginez maintenant croiser Jennifer Aniston, alias Rachel, en chair et en os dans ce même studio, et vous obtenez un véritable tourbillon d’émotions, des cris et surtout beaucoup de joie.

L’actrice américaine avait réservé cette surprise à ces fans venus visiter le studio il y a peu. La séquence a été diffusée lors du talk-show animé par Ellen DeGeneres et mis en ligne sur YouTube ce vendredi.

Un véritable carton, puisque la vidéo a déjà été visionnée plus de 4,5 millions de fois en deux jours seulement.

Pour l’anecdote, l’émission «The Ellen DeGeneres Show» a été lancée en septembre 2003, et la première invitée d’Ellen DeGeneres n’était autre que Jennifer Aniston. Cette dernière remplaçait l’animatrice ce vendredi pour une émission spéciale.