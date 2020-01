Open d’Australie: Novak Djokovic passe en quarts de finale, la jeune révélation Coco Gauff est éliminée

Novak Djokovic continue de survoler son tableau de l’Open d’Australie avec une qualification aisée pour les quarts de finale, contrairement à la très jeune Coco Gauff qui est retombée sur terre après ses victoires contre Venus Williams et Naomi Osaka.

En attendant la session nocturne qui proposera les 8es de finale d’Ashleigh Barty et de Roger Federer, Djokovic, tenant du titre, a nettement dominé l’Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial, 6-3, 6-4, 6-4.

Le Serbe n’a plus perdu un set depuis le 3e de son match du premier tour contre l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37). Et il atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la 46e fois, la 11e à Melbourne où il ambitionne de porter son record de titres à 8 cette année.

We're not D-joking 🃏@DjokerNole advances to the final 🎱for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.



Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG