Tour Down Under: Matthew Holmes remporte la 6e étape, Richie Porte vainqueur de la compétition

Le coureur cycliste britannique Matthew Holmes (Lotto Soudal) a gagné dimanche la 6e et dernière étape du Tour Down Under (WorldTour) en Australie.

L’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) remporte la 22e édition de la compétition.

Au classement général, derrière Richie Porte, on retrouve l’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et l’Allemand Simon Geschke (CCC Team).

La 6e étape se déroulait sur 151,5 km entre McLaren Vale et Willunga Hill, dans le sud du pays. Matthew Holmes est arrivé devant Richie Porte et l’Italien Manuele Boaro (Astana-Pro Team).