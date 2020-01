Nouveau virus en Chine - Disneyland à Hong Kong annonce sa fermeture

(Belga) Le parc d'attractions Disneyland de Hong Kong a annoncé sa fermeture à compter de dimanche et jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de pneumonie virale en Chine, une décision prise au lendemain du classement en alerte sanitaire maximale de la mégapole.

"Par mesure de précaution et conformément aux efforts de prévention déployés dans tout Hong Kong, nous fermons temporairement le parc Disneyland de Hong Kong par égard pour la santé et la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel", a déclaré le parc dans un communiqué. Ocean Park, un immense parc de loisirs situé sur l'île de Hong Kong, a également annoncé qu'il fermait ses portes. Samedi, la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a décrété le niveau d'alerte sanitaire maximal sur le territoire et annoncé des mesures drastiques pour endiguer la propagation du virus. Ecoles et universités, actuellement fermées en raison des vacances du Nouvel an chinois, le demeureront jusqu'au 17 février, a-t-elle notamment annoncé. Cinq cas du virus apparu à Wuhan ont été répertoriés dans l'ex-colonie britannique, dont quatre personnes qui étaient arrivées en train de Chine continentale dans une nouvelle gare récemment ouverte au coeur de Hong Kong. De retour du forum de Davos en Suisse, Mme Lam, critiquée pour son manque de réaction face à la crise, a annoncé que tous les vols et trains en provenance de Wuhan étaient annulés jusqu'à nouvel ordre. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune restriction sur les liaisons avec les autres villes de Chine continentale, mais précisé que tout voyageur arrivant de Chine continentale devrait répondre à un questionnaire médical. Une série d'événements ont par ailleurs été annulés, comme le marathon qui devait se courir le 9 février. Dimanche, Macao, voisine de Hong Kong, a fait état de trois nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à cinq le nombre total de personnes contaminées dans cette région semi-autonome chinoise. Ces nouveaux cas sont trois femmes originaires de Wuhan. L'une d'entre-elles était arrivée à Macao en transitant par Hong Kong, ont précisé les autorités. (Belga)