Charleroi-Malines rejoué le 4 février? Les Carolos contestent

Faut-il recommencer la rencontre totalement et à 0-0, comme le souhaitent les Malinois, ou à 1-0 et en tenant compte du temps joué, comme le veulent les Carolos? BELGA

Selon le règlement, la rencontre arrêtée ce samedi soir doit être disputée intégralement lors de la première date disponible, mais la direction carolo annonce vouloir aller en appel

On n’a pas fini de parler de cette rencontre Charleroi-Malines, arrêtée après 36 minutes et 41 secondes pour cause de brouillard, alors que les Zèbres menaient 1-0 (penalty de Morioka à la 17e). Selon le règlement confirmé par un tweet de la Pro League, la rencontre se déroulera dès la première date disponible, soit le 4 février prochain. Mais, du côté du Sporting, on a déjà annoncé son intention d’aller en appel. En effet, ce mercredi 29 janvier les Carolos disputent déjà une rencontre d’alignement contre le Club Bruges. «Une rencontre qu’on a déjà remise sans nous demander notre avis», rappelle-t-on du côté carolo, où l’on n’a pas envie de voir se succéder trop rapidement les matches.

Une autre question va alimenter les débats. Faut-il recommencer la rencontre totalement et à 0-0, comme le souhaitent les Malinois, ou à 1-0 et en tenant compte du temps joué, comme le veulent les Carolos? Dans sa lettre, le règlement fédéral (art. P. 1428, 1.4.) donne raison aux Malinois: «Si pour cause d’impraticabilité de la surface de jeu (neige, gel, boue, pluie, brouillard, vent violent, chaleur ou froid excessif), constatée par l’arbitre, un match: ne peut pas avoir lieu; est arrêté;

ce match doit être joué à nouveau ab initio.» En clair, être entièrement rejoué à partir d’un score vierge.

Débouté dans la date ou dans les conditions de remise de ce match, Charleroi annonce vouloir aller en appel, voire devant la Cour belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS).