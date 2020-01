Joachim Coens: «Écouter avec son cœur et écouter les gens»

En tant que parti, le CD&V doit «se tenir proche des gens» et travailler sur une politique «qui ne regarde pas vers son nombril mais écoute avec le cœur et vers les gens», a déclaré le président du CD&V Joachim Coens, ce samedi, lors de son discours du Nouvel An à St-Nicolas.

Joachim Coens remplit actuellement une mission d’informateur royal avec Georges-Louis Bouchez. Ils rendront leur rapport final au Roi mardi prochain.

Le président du CD&V ne s’est pas exprimé sur sa mission d’informateur. Tout juste a-t-il indiqué que son parti voulait du «respect», qu’il faudra travailler sur «une amélioration de la gouvernance et sur une simplification» ainsi que sur «une politique à taille humaine à l’échelle et dans la logique des gens». «Pourquoi ne pas penser à des circonscriptions plus petites? Cela rapprocherait les gens de la politique», a-t-il ainsi suggéré.

«La maison de la démocratie chrétienne flamande a besoin d’une rénovation en profondeur», a-t-il encore dit. Selon Joachim Coens, cette rénovation doit s’envisager selon trois axes: le social, l’entrepreneuriat et l’éthique. «Une politique proche des gens, faisons en sorte d’y retourner», a-t-il conclu.