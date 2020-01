Un chien lesté dans la Meuse!

L’animal mort a été repéré par un pêcheur qui se trouvait au bord du fleuve dans le courant de l’après-midi.

Ce samedi, en fin d’après-midi, les secours ont été appelés à intervenir à la suite de la découverte d’un cadavre de chien lesté dans la Meuse à Amay.

Il était près de 15 heures lorsqu’un pêcheur a eu son attention attirée par une chose qui flottait sur l’eau à Amay à hauteur du pont d’Amay. L’homme a appelé les secours. La police de la zone Meuse Hesbaye est arrivée sur place et a constaté qu’il s’agissait du cadavre d’un chien.

Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus et les plongeurs ont remonté le corps sans vie sur le bord de la rive.

Le chien portait une laisse au bout de laquelle se trouvait une pierre. L’animal a donc été volontairement lesté avant d’être jeté dans l’eau.

La propriétaire du chien priée de s’expliquer

Selon l’état du cadavre, l’animal a été jeté plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant sa découverte.

Le chien était pucé. Selon les renseignements recueillis, il appartenait à une habitante d’Amay âgée de 23 ans.

La police s’est rendue au domicile de la propriétaire du chien qui est de race bull-terrier. La propriétaire du chien n’était pas sur place et n’a plus d’intérêt à l’endroit. L’agent de quartier a été informé. Il va réaliser une enquête et radier l’Amaytoise de l’adresse. La dame va être signalée à rechercher et lorsqu’elle sera interceptée, elle devra s’expliquer concernant la manière dont elle n’est plus en possession du chien. Celle-ci est connue des services de police, mais pas pour des faits de maltraitance envers les animaux. Un procès-verbal pour maltraitance va être dressé. Elle pourrait se voir poursuivie devant un tribunal correctionnel et condamnée.