Mathieu Van der Poel devance Wout van Aert à Zonnebeke

Van Aert, un premier podium qui «fait du bien au moral»

Wout van Aert, vainqueur en 2015 à Zonnebeke, est monté pour la première fois sur un podium depuis son retour dans les labourés. L’ancien champion du monde n’avait repris la compétition que fin décembre, lui qui était blessé depuis sa chute au Tour de France en juillet.

«Je suis très heureux de ce que j’ai montré aujourd’hui», déclare Wout van Aert, dont c’était le 4e cross depuis son retour à la compétition. «J’ai eu de meilleures sensations que prévu. Je n’étais pas très bien depuis mon retour de stage et je suis content d’avoir pris le départ à Zonnebeke. J’ai besoin d’acquérir le rythme de la compétition. Et je me retrouve sur le podium, ça faisait longtemps vu les circonstances. Cette place sur le podium fait du bien au moral. Je me sens plus fort depuis mon retour à Loenhout. Ma blessure me gêne de moins en moins, c’est bon signe.»