Monte-Carlo: le leader change, pas l’écart pour Neuville, toujours 3e

Presque une journée pour rien pour Thierry Neuville: il n’a rien repris ni perdu face aux pilotes Toyota (Sébastien Ogier et Elfyn Evans) au rallye Monte-Carlo. Mais c’est le Gallois qui est en tête désormais.

Thierry Neuville avait vécu une journée «frustrante et décevante», vendredi. Le pilote Hyundai a limité les dégâts, ce samedi à l’occasion des quatre spéciales (deux boucles de deux ES) disputées dans des conditions très changeantes avec secteurs secs et ensoleillés, mais aussi des parties de spéciales verglacées et/ou enneigées. Si bien qu’il a conservé exactement le même retard (6,4 sec.) sur le leader (qui a changé) avant la dernière étape, ce dimanche.

La matinée a d’abord permis au Britannique Elfyn Evans (Toyota) de ravir la tête de l’épreuve pour 4,8 sec. à son nouvel et prestigieux équipier Sébastien Ogier, Neuville pointant en troisième position (à 16,6 sec.).

«On a pris un gros coup sur la tête ce samedi matin car on a bien roulé (meilleur temps dans l’ES initiale à St-Léger-les-Mélèzes), en confiance désormais après une logique période de rodage avec notre ouvreur Dani Sordo (remplaçant au pied levé de Bruno Thiry, grippé) jusque-là, et malgré tout, les chronos n’ont pas suivi face aux Toyota de Ogier et Evans dans la plus longue des spéciales», regrettait Neuville parti le matin avec 6,4 sec. de retard sur Ogier, alors leader (et 5,2 sec. de retard sur Evans), à 1,2 donc de son équipier).

«J’ai été assez surpris des écarts ensuite (13,8 derrière Evans sur les 20,7 km qui suivirent). Trop prudent, faux rythme? Non pas du tout. Je n’ai pas trop d’explications en fait… Certes la Hyundai manque un peu de traction par rapport à la Toyota, mais cela n’explique pas tout. À moins que mes rivaux n’aient pris vraiment beaucoup plus de risques que nous».

L’après-midi allait voir Neuville signer un nouveau meilleur temps dans la même ES de St-Léger-les-Mélèzes (avec exactement même avantage de 0,8 sec. sur le même Ogier!) et les deux leaders et équipiers Ogier et Evans revenir à égalité parfaite.

Evans leader, Neuville 3e à 6,4 sec.

La dernière spéciale du jour allait donc être déterminante pour le leadership. Neuville y signait à nouveau le meilleur chrono (4,6 devant Evans, à nouveau leader; 9,5 devant Ogier).

«J’ai essayé, j’ai tout donné, constatait notre compatriote à l’arrivée. Mais c’était très glissant et ce n’est pas évident. 2km/h de trop et on perd le contrôle de la voiture. Mais merci à nos ouvreurs car ils furent d’une grande aide ». Voilà qui fera oublier les critiques de la veille…

Avec trois meilleurs chronos en quatre 4 ES, Neuville a donc maintenu le cap et peut encore rêver d’un exploit.

«Ce dimanche, on sera une autre longue journée mine rien (63,54 km en 4ES), donc on compte bien refrapper un coup à notre tour! On est toujours là! Stratégie et météo pourraient jouer un rôle dans le Turini (deux passages au célèbre col). À demain, donc…».

Le classement samedi soir:

1. Elfyn Evans/Scott Martin (G-B-Toyota) 2 h 28 min 35 sec 1/10 2. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra-Toyota) à 4 sec 9/10 3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) à 6 sec 4/10e 4. Sébastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon-Hyundai) à 2 min 24 sec 3/10e 5. Esapekka Lappi/Jan Ferm (Fin-MSport Ford) à 2 min 38 sec 4/10e 6. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin-Toyota) à 3 min 27 sec 3/10e 7. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Jap/G-B-Toyota) à 10 min 31 sec 1/10e 8. et 1er WRC3. Eric Camilli/François-Xavier Buresi (Fra-Citroën) à 11 min 15 sec 2/10e