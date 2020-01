Tour Down Under - Giacomo Nizzolo remporte la 5e étape

(Belga) Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) a remporté samedi la 5e étape du Tour Down Under cycliste (WorldTour) disputée sur 149,1 km entre Glenelg et Victor Harbour, en Australie. L'Italien a devancé son compatriote Simone Consonni (Cofidis Solutions Credits) et l'Irlandais Sam Bennet (Deceuninck - Quick-Step).

Au classement général, le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) prend la première place. La 22e édition du Tour Down Under, remporté en 2018 et 2019 par le Sud-Africain Daryl Impey, se ponctuera dimanche au sommet de Willunga Hill, une côte de 2,9 km à 7,3% de moyenne. (Belga)