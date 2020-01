Vojvoda puis Laifis sauvent un Standard peu inspiré

Sans les buts de deux défenseurs, le Standard aurait bien eu du mal à émerger face aux pourtant modestes Côtiers.

Bodart 6. Deux petites interventions efficaces avant le repos puis une autre devant Sakala mais impuissant sur le but de Bataille.

Vojvoda 6,5. Assez discret tout au long de la première période avec un essai non cadré. Plus en vue ensuite avec un joli but à la clé.

Vanheusden 6. Bon sauvetage peu avant la demi-heure. Il a essayé d’apporter un plus offensivement

Laifis 6,5. Trop d’imprécision dans ses relances dont deux complètement loupées. Son but est remarquable.

Gavory 5. Activité importante dans tout le couloir gauche mais sans efficacité. Coupable sur le but ostendais.

Cimirot 6,5. L’art de se trouver au bon endroit au moment opportun notamment pour couper des trajectoires de passes adverses.

Bastien 5. Souvent en possession du ballon mais en difficulté pour trouver le partenaire bien placé. Remp; acé par Avenatti 5 qui n’a pas eu la moindre occasion.

Carcela 6. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenté mais c’était souvent brouillon. Il touche le poteau dès la reprise. Assist pour le but de Vojvoda.

Lestienne 4,5. Il n’a rien réussi du peu de chose qu’il a tenté. Son unique envoi cadré juste avant le repos est bien stoppé par le gardien. Remplacé par Boljevic nc

Amallah 4,5. Prestation indigne de ce dont il est capable. Il n’était pas dans son match.

Oulare 5. Beaucoup attendaient sans doute Avenatti. Auteur d’un joli assist pour Lestienne juste avant la mi-temps sinon rien ou si peu. Remplacé par Cop nc