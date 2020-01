Accident mortel dans le Tournaisis

Un tragique accident de la circulation s’est produit vendredi soir à Blandain, dans l’entité de Tournai. Le conducteur d’un scooter a été tué sur le coup.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, peu après 18h00, qu’un accident de la route mettant en cause un engin agricole «Manitou» et un scooter s’était produit au hameau du Marais à Blandain, dans l’entité de Tournai. Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

À l’arrivée des premiers secours, le pilote d’un scooter était déjà décédé. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur du deux roues s’est encastré dans la partie arrière de l’engin agricole. L’identité de la victime n’a pas été révélée pour l’instant.