Rock Werchter dévoile de nouveaux noms

Rag’n’Bone Man, Anderson. Paak, Keane et Sum 41 font partie des 12 nouveaux noms à l’affiche du festival Rock Werchter, ont annoncé vendredi les organisateurs. L’événement se déroulera du 2 au 5 juillet prochains.

Beck, The Lumineers, Rag’n’Bone Man et Black Pumas se produiront le jeudi 2 juillet sur les scènes du festival pop-rock. The Strokes, déjà confirmés depuis mercredi pour la programmation du lendemain, sont eux rejoints par Lewis Capaldi. Pour le troisième jour de concerts, Anderson. Paak, les Free Nationals, Dermot Kennedy et Keane sont les nouveaux noms marqués à l’affiche. Enfin, la line up du dimanche 5 juillet est complétée de Volbeat, Sum 41, Meute et The Pretty Reckless.

Ces annonces portent à 23 le nombre de shows jusqu’ici prévus sur les scènes de Rock Werchter. D’autres noms sont encore à venir dès la semaine prochaine.

Les tickets pour le festival Rock Wechter sont à vendre sur les plateformes proximusgoformusic.be et ticketmaster.be.