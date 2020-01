Grève au sein de l'entreprise Jefar à Liège: poursuite du mouvement lundi

Les travailleurs du centre d'insertion socioprofessionnelle Jefar, à Liège, poursuivront lundi matin leur mouvement de grève entamé ce jeudi matin à la suite du licenciement direct d'un coordinateur, a indiqué vendredi Nadine Vansteeger, secrétaire permanente CNE. Les propositions sur la table sont jugées insuffisantes pour le personnel qui réclame toujours la réintégration du travailleur licencié.

Jeudi matin, les travailleurs du centre ont débrayé et organisé un piquet de grève face à l'entreprise, située sur le quai Mativa à Liège. Ils dénoncent le licenciement direct d'un coordinateur sans motif précis mais aussi un malaise profond au sein de l'entreprise depuis plusieurs années.

"Sur les 36 travailleurs que compte l'entreprise, 26 à 27 travailleurs ont été licenciés en six ans. Et à côté de cela, d'autres travailleurs ont préféré partir. Depuis 15 ans, on constate pas mal de mouvements", indique le front commun CNE/Setca.

Quarante-huit heures après le début du mouvement, le personnel n'a pas obtenu d'avancées malgré une réunion entre les organisations syndicales, le directeur de l'institution et le président du CA. Celle-ci s'est soldée par un échec entrainant la poursuite de la grève ce 27 janvier dès 7h30.

"Ils ont proposé l'intervention d'une société extérieure pour rétablir la communication au sein de l'équipe mais les affiliés ont trouvé cette proposition tardive et insuffisante. Ils souhaitent rencontrer l'ensemble du conseil d'administration afin d'évoquer la réintégration du coordinateur mais aussi discuter de la gestion de l'institution par le management."

Le directeur du Jefar et le président du CA ont marqué leur accord de principe sur cette rencontre mais les travailleurs, déterminés, ont décidé de maintenir la pression et de poursuivre la grève tant que cette rencontre n'aura pas eu lieu. Un élan de solidarité s'est par ailleurs marqué vendredi avec le passage sur le piquet de travailleurs du secteur.

Jefar est un centre d'insertion socioprofessionnelle qui dispense des formations théoriques et pratiques à des stagiaires. Les employés sont des formateurs et coordinateurs.