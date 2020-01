Le débrief du jour: fusillade en Allemagne | Prévot sorti du lit par les agriculteurs | Deux morts sur le rail

Une fusillade a fait 6 morts en Allemagne, Maxime Prévot sorti du lit par des agriculteurs, deux morts sur le rail, l’accident de Tanak au Monte-Carlo: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. Dramatique fusillade en Allemagne: 6 morts

Une fusillade, dont l’auteur présumé a été interpellé, a fait six morts et deux blessés graves vendredi à Rot am See (sud-ouest de l’Allemagne), selon la police locale qui évoque une piste familiale.

2. Des agriculteurs se rendent au petit matin chez Prévot

Le président du cdH, Maxime Prévot, a été symboliquement sorti de son lit jeudi matin par une délégation de la Fédération des jeunes agriculteurs. Celle-ci s’est rendue chez le leader du parti humaniste vers 7h avec deux tracteurs.

3. Deux morts sur le rail durant la nuit

Le trafic des trains a finalement repris vendredi, entre Fleurus et Ottignies, après qu’une voiture avait été percutée par un train à Fleurus, faisant deux morts.

4. Accident de Tanak au Monte-Carlo

L’Estonien Ott Tänak est violemment sorti de route ce vendredi dans la quatrième spéciale du rallye Monte-Carlo mais s’est extirpé indemne de sa voiture tout comme son co-pilote Martin Järveola.

5. McKinsey trop bien rémunéré par Nethys?

En cinq ans, Nethys a versé 20 millions au consultant McKinsey, un montant qui suscite de vives interrogations au sein de Nethys et de sa maison mère Enodia.

