Deux chauffeurs de bus infectés par la gale: mouvement de grogne au TEC Charleroi

Une grève spontanée a éclaté au sein du Tec Charleroi, vendredi matin, a indiqué la porte-parole de la société de transport public, Véronique Benoit, confirmant une information de RTL Info.

Le mouvement fait suite à un cas de gale «chez un passager en grande précarité circulant sur nos lignes», précise-t-elle. Deux cas de gale ont ensuite été recensés parmi le personnel. C’est pourquoi certains chauffeurs et contrôleurs ont débrayé vendredi. L’ensemble des véhicules de la flotte et des salles de garde seront désinfectés, assurent les TEC.

La direction reste prudente car aucun lien direct entre les deux cas et ce passager n’a été établi. Toutefois, une rencontre a eu lieu avec les syndicats et il a été décidé de désinfecter tous les véhicules et les salles de garde. Le processus de désinfection a d’ailleurs débuté.

Les perturbations concernent principalement le dépôt Genson, à Montignies-sur-Sambre, où seuls 22% des services sont assurés. Le dépôt de Jumet est aussi touché, mais dans une moindre mesure (84%).