Cuesmes: la piscine rouvre quelques mois avant deux ans de fermeture

La rénovation de la piscine de Cuesmes débutera après les grandes vacances. Et elle sera longue…

Dès lundi 27 janvier, les nageurs pourront à nouveau faire des longueurs dans la piscine de Cuesmes. Victime d’une panne qui avait vidé son bassin (un tuyau d’évacuation était percé), la piscine avait de nouveau dû fermer pour dix jours. Signe d’un équipement qui fatigue et qui a besoin d’une sacrée cure de jouvence pour rester opérationnel.

Ça tombe bien: la piscine de Cuesmes a été reprise dans le Plan Piscine. 1,48 million€ a été promis par la Région wallonne pour moderniser l’infrastructure, améliorer le traitement des eaux, le système de chauffage ou encore la ventilation. Une «promesse ferme», souligne l’échevine des Finances Mélanie Ouali, et qui couvre 50% du budget total, le reste étant couvert par un prêt à taux zéro du CRAC (Centre Régional d’Aides aux Communes).

Cette semaine, les conditions du marché et le mode de passation ont été approuvés par le conseil communal et son attribution devra se faire avant le 24 mai prochain. Quant aux travaux, «a priori, l’idée est de commencer les travaux après les vacances [d’été] pour laisser passer la saison estivale et son occupation plus favorable par les enfants et la population», avance Catherine Marneffe, échevine des Marchés Publics.

Les travaux doivent durer 400 jours ouvrables, soit un an et demi de travaux environ. Si ceux-ci démarrent en septembre 2020, la piscine ne rouvrira pas ses portes avant 2022.

Durant ces presque deux ans, les écoles et les usagers de la piscine devront trouver des solutions alternatives, qui ne sont pas légion dans la région. Mais heureusement, la piscine de Quaregnon vient de rouvrir et offrira des pistes supplémentaires de repli.

Côté tarif, ils ont été fixés l’an dernier jusqu’en 2024, à 2,40€. Ceux-ci n’augmenteront donc pas après les travaux.