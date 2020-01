PHOTO | Bpost célèbre les 75 ans de Bob et Bobette en sortant des timbres à leur effigie

L’imprimerie de bpost à Malines a lancé vendredi les premiers tirages des timbres à l’effigie de Bob et Bobette, émis à l’occasion de leur 75e anniversaire. Les couvertures des cinq albums les plus connus de ces héros de bande dessinée belge y sont mises à l’honneur.

C’est le 19 décembre 1945 que Suske en Wiske (Bob et Bobette) apparaissent pour la première fois dans le quotidien flamand «De Nieuwe Standaard» avec l’épisode «l’Île d’Amphoria», créé par Willy Vandersteen. Depuis lors, cette série de bande dessinée est devenue l’une des plus célèbres dans le Benelux.

Le duo d’aventuriers fête ses 75 ans en 2020. C’est pourquoi les éditions Standaard Uitgeverij organisent une année festive avec des rééditions, de nouveaux albums de ‘Suske en Wiske Junior’, ainsi que des événements dans toute la Belgique. Plus tard cette année, lors de l’expo universelle à Dubaï, une version grandeur nature du gyronef – l’hélicoptère récurrent de la série – sera reconstituée à partir de métaux recyclés.

Les couvertures de cinq albums mis à l’honneur

La série spéciale de timbres imprimée par bpost reprend les couvertures des cinq albums les plus connus. Bob et Bobette apparaissent ainsi sur les timbres tels qu’ils sont représentés sur les couvertures de «L’île d’Amphoria», Le Trésor de Beersel», «L’Attrape-sons», «Graines de Corsaire» et «le dévoreur de planètes». Au total, plus de 50 000 exemplaires seront imprimés.

«Nous prenons une telle initiative non seulement pour honorer le patrimoine belge mais aussi parce que les personnages de bande dessinée sont particulièrement appréciés des collectionneurs», explique la porte-parole de bpost, Barbara Van Speybroeck. «Il y a énormément de demandes pour ce type d’impressions».

À l’imprimerie de Malines, Bob et Bobette ont eux-mêmes donné leur accord à la sortie de ces timbres-postes. Chris Vandersteen, la fille de Willy Vandersteen, était aussi présente pour l’occasion.

Ce n’est pas la première fois que les aventures de Bob et Bobette sont mises à l’honneur par la poste. En 1987, les héros de papier figuraient déjà sur un timbre. En 2009, une série de timbres avait par ailleurs été imprimée à l’occasion du film d’animation tiré de l’album de Bob et Bobette «Les Diables du Texas». En 2012, le duo faisait également partie d’un tirage plus large regroupant une panoplie de personnages de bande dessinée belge.