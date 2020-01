Vœux du personnel de Huy: «Un moment important»

Le personnel de la Ville de Huy se réunissait au centre Nobel ce midi, pour les vœux annuels. Un moment convivial mais aussi l’occasion de parler de projets.

C’était la fête du personnel de la Ville de Huy aujourd’hui, sur le coup de midi, au centre Nobel de Tihange. Et il y avait du beau monde pour assister aux discours, mais aussi – et surtout – pour ripailler entre collègues. «Cette fête est un moment important car nous avons peu souvent l’occasion de discuter entre collègues dans un contexte de convivialité, s’est exprimé le bourgmestre, Christophe Collignon. La Ville est une grosse machine et il est important de se voir dans un autre cadre que celui du travail.»

Sur le coup de midi, après avoir siroté quelques bulles, les membres du personnel de la Ville de Huy se sont retrouvés dans la grande salle du centre Nobel, où ils ont pu assister à un «rétroacte» de l’année 2019 illustré par des images projetées. Comme cet hommage à trois de leurs collègues disparus: Charles Feront, Michel Dessy et Marguerite Mignon. Tous se sont levés à l’heure d’énoncer leurs noms.

Divers projets à venir pour la ville ont également été mis en exergue tels que la construction de la nouvelle cité administrative, le retour du téléphérique, la future esplanade de la rive gauche mais encore la rénovation de la piscine...

