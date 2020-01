L’affiche de Tomorrowland presque complète avec Marshmello, Steve Aoki et Martin Garrix

Marshmello, Steve Aoki et Martin Garrix rejoignent ainsi l’affiche du festival électro aux côtés de Dimitri Vegas & Like Mike.

Pour sa 16e édition, l’événement accueillera 17 podiums, dont celui de «The Gathering» au camping Dreamville pour la soirée d’inauguration. Chaque scène sera également «parrainée» par un artiste, un label ou un concept.

Outre les David Guetta, Tiësto et autres Armin Van Buuren, valeurs sûres du festival anversois, les fêtards pourront également se laisser tenter par des artistes moins «griffés» Tomorrowland avec De Jeugd Van Tegenwoordig, Rudimental, Basement Jaxx, The Opposites ou encore Four Tet. Le DJ allemand Da Hool et ses compatriotes de Scooter animeront quant à eux la soirée «retro 90’s».

Le musicien drum&bass Netsky, 2 Many DJ’s, The Subs, Regi, Goose, le DJ anversois Yves Deruyter, Jones & Stephenson et le Bruxellois Lost Frequencies composeront notamment le cru belge de cette édition.

Quelques derniers noms viendront clôturer la programmation de l’événement, qui s’étalera sur deux week-ends de juillet, du 17 au 19 ainsi que du 24 au 26.

L’année dernière, tous les tickets disponibles pour Tomorrowland avaient été écoulés en quelques heures. Les préventes débuteront samedi à 11h00 en Belgique et à 17h00 ailleurs. Les festivaliers doivent cependant créer leur compte personnel auparavant.