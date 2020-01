Les Communes n’ont pas à payer les congés des policiers avant la pension; «Pas de pata-hara en Belgique»: les pères ne pourront plus être discriminés; Standard: Preud’homme ne mâche pas ses mots sur le cas Lavalée… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce vendredi 24 janvier.

1 Maisons de repos: le modèle Moresnet va faire tache d’huile

Dans les mois à venir, 45 maisons de repos wallonnes se lanceront sur la piste des Tubbemodelen suédois. Ce qui en fera 48: trois projets pilotes ont déjà emmagasiné une sacrée expertise en la matière. C’est le cas pour le centre Sainte-Barbe à Andenne, la Reine des Prés à Waha et la résidence Régina, à Moresnet -Plombières.

Jeudi, c’est précisément à Moresnet que se pressaient les responsables de 92 maisons de repos: ils venaient prendre la température et surtout échanger avec la direction, le personnel et les résidents du Régina. Histoire de mieux comprendre en quoi consiste ce fameux modèle.

2 Les Communes n’ont pas à payer les congés des policiers avant la pension

Les Communes n’ont pas à prendre en charge les congés préalables à la pension des policiers. Hervé Rigot dénonce.

C’est une des batailles actuelles du socialiste waremmien. Qui prouve «l’importance d’avoir des gens de terrain, des élus des communes, au fédéral», explique-t-il.

En 2014, la cour constitutionnelle a annulé le régime de pension préférentiel dont bénéficiaient certains policiers. En réponse, le gouvernement fédéral faisait adopter la loi du 21 mai 2015 prévoyant une non-activité préalable à la pension, quatre années avant la pension, avec garantie salariale. Sauf que c’est à charge des communes, des CPAS, des provinces par le fonds APL via une ponction du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Ce que le PS dénonce, notamment par la voix d’Hervé Rigot.

3 «Pas de pata-hara en Belgique»: les pères ne pourront plus être discriminés

Pata-hara. Les Japonais ont inventé un terme pour désigner le harcèlement ou les discriminations dont sont victimes les hommes qui souhaitent prendre un congé de paternité ou consacrer du temps à l’éducation de leurs enfants. «La Belgique n’est pas le Japon, mais ce n’est pas pour autant que de tels faits de sexisme n’existent pas chez nous», explique la députée fédérale CD&V Els Van Hoof.

Un large consensus s’est dégagé à Chambre, ce jeudi, autour d’une série de modifications à apporter à la loi anti-discrimination de 2007. Ce texte lutte contre une série de formes de discriminations, liées à l’âge, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses, etc.

La société et les mentalités évoluant au fil des années, cette loi méritait une petite mise à jour. Son champ d’action s’étendra bientôt, grâce à la proposition de loi débattue hier au Parlement. Cela implique essentiellement les discriminations liées à la parentalité. En raison d’amendements apportés à la proposition de loi, le texte définitif sera approuvé jeudi prochain, vraisemblablement avec une très large majorité, tant la problématique semble transcender les clivages politiques.

Six formes de discrimination supplémentaires seront prises en compte. Il s’agit de celles liées à la paternité, à la co-maternité, à l’allaitement, aux procédures de procréation médicalement assistée (PMA) et d’adoption. Le sixième critère implique moins la parentalité: il concerne les personnes intersexe, dont les caractéristiques ne correspondent ni à celles d’un homme, ni à celles d’une femme.

4 Droits TV: une journée à 100 millions d’euros

Le football belge va-t-il basculer dans une nouvelle dimension? Ce matin, à 10h30, l’AG de la Pro League, qui réunit les 24 clubs professionnels (16 en D1A et 8 en D1B), doit prendre connaissance des offres faites pour la vente des droits télé ou internet à partir de la saison prochaine. Les clubs espèrent atteindre la barre symbolique des 100 millions d’euros.

5 Voyage temporel à Mariemont en compagnie de Goldorak et Nostradamus

Astro Boy s’élevant dans les airs, propulsé par ses fusées: c’est la statue qui trône actuellement à côté du musée de Mariemont et qui tranche avec les sculptures classiques et bronzes monumentaux ornant l’un des plus beaux parcs de Wallonie.

Cette icône de la culture pop s’invite à l’occasion de l’exposition «Bye Bye Future!», qui nous parle de l’art de voyager dans l’espace et dans le temps. Tout est parti de la passion du manga de Sofiane Laghouati, conservateur au musée et commissaire.

6 Standard: Preud’homme ne mâche pas ses mots sur le cas Lavalée

Le départ de Dimitri Lavalée à Mainz, qui interviendra en fin de saison, fait mal, à Sclessin. Cela n’était pas prévu par les dirigeants liégeois. Michel Preud’homme comptait beaucoup sur le défenseur central de 23 ans dans le futur. Les négociations ont échoué et il partira donc gratuitement. Il en a le droit, puisque son contrat arrive à terme en juin. Mais la façon dont les choses se sont passées reste en travers de la gorge des décideurs liégeois.

7 Des médicaments anti-obésité pour lutter contre les métastases

Les cellules cancéreuses les plus agressives utilisent des quantités importantes de lipides comme sources d’énergie. Olivier Feron était déjà parvenu à le démontrer. Ce chercheur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain étudie plus particulièrement la manière dont le cancer se propage dans l’organisme, via les métastases.

Aujourd’hui, Olivier Feron a découvert que les cellules cancéreuses stockent également ces lipides dans de petites vésicules intracellulaires appelées «gouttelettes lipidiques». L’équipe a cherché à identifier le lien entre ce stockage de lipides et l’apparition de métastases.

8 Tennis | Goffin: «J’ai été perturbé, et je me suis demandé ce qui se passait»

David Goffin (ATP 11) a poussé un grand ouf de soulagement, jeudi soir à Melbourne, après s’être qualifié pour le troisième tour face à son ami Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Le Liégeois est passé par toutes les émotions pour finir par s’imposer 6-1, 6-4, 4-6, 1-6 et 6-3, après avoir mené deux sets à rien et 3-1, puis surtout avoir été contraint d’effacer un break dans la cinquième manche après avoir fait appel au kiné pour un souci à la hanche gauche.

9 Les agriculteurs réclament des actes à la grande distribution

Parce qu’ils considèrent qu’en Belgique, comme dans d’autres pays de l’Union européenne, les agriculteurs et leurs productions ne sont toujours pas considérés à leur juste valeur par le monde de la grande distribution, deux syndicats agricoles, le MIG et la FUGEA ont profité d’une soirée de gala du secteur à Diegem pour rappeler que leur situation reste précaire.

10 Décès: Michel Pauquet était «Monsieur Hôtels»

Le décès inopiné, ce jeudi, de Michel Pauquet est «un choc» pour l’Hôtel Verviers et pour toute l’hôtellerie régionale.

«Il était encore hier soir au travail et il a bu un verre avec des amis à lui et de bons clients, on n’a pas vu le coup venir…», commente, marqué, Marco Wohrmann le patron de l’hôtel Verviers, ce jeudi, alors que l’on vient de découvrir à peine une heure auparavant son directeur commercial mort dans son lit.

