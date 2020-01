Bulletin météo improbable à Miami: chute d’iguanes possible

Avant la pluie, la neige et les giboulées, la Floride doit se préparer à des chutes… d’iguanes. L’animal supporte mal les températures actuelles dans le sud-est américain.

Avec un thermomètre sous les 5 degrés Celsius à Miami ces derniers jours, la ville côtière américaine a eu droit à un bulletin météo surprenant de la part du National Weather Service (NWS), le service météorologique national. Il a été relayé par plusieurs médias américains.

«Ce n’est pas quelque chose que nous mettons dans nos prévisions habituellement, mais ne soyez pas surpris si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir», écrit très sérieusement le service sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d’une image d’explication.

«Les iguanes sont des animaux à sang froid. Ils ralentissent voire deviennent immobiles lorsque la température extérieure chute sous les 5 °C. Ils peuvent donc chuter des arbres, mais ne sont pas morts», précise le NWS.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs images confirment que le pauvre animal s’adapte mal à cette météo frisquette. Des photos d’iguanes gisant sur le sol se trouvent facilement.

Iguanas dropping like flies at Arch Creek Park in North Miami @OfficialJoelF. Currently 47 degrees. pic.twitter.com/bntcnMH4x7 — VC 🇵🇪🇫🇷 (@MannyC_1896) January 22, 2020

the rumors are true, our sweet iguanas are falling from the trees due to #FloridaWinter pic.twitter.com/kvnEAk5Z3A — Erin Edwards (@rinedwards) January 22, 2020

Verification of the @NWSMiami iguana warning! That boy ain’t going nowhere... young one couldn’t take it (might be dead) pic.twitter.com/P8d2y3PzIO — Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) January 22, 2020

Greeted on this crazy-cold day with fallen iguanas. (I relocated them to the front so they didn’t become dog treats).#FallingIguanas #FtLaud #FloridaWinter pic.twitter.com/WCQwEc3XLb — Whitney Leon (@AriesSun) January 22, 2020

Dans un autre message, le NWS précise qu’aucun record de froid n’a finalement été battu à Miami, malgré la météo inhabituelle.