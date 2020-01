En P2 ou P3, Jérôme Remacle restera

La nouvelle est officielle: Jérôme Remacle poursuit l’aventure à Vyle-Tharoul. Avec un transfert: Julien Thiry.

À Vyle-Tharoul aussi, on avance en vue de la saison prochaine. Une décision est ainsi tombée: Jérôme Remacle, le T1 arrivé en cours de saison en remplacement de Francis Buron pour sauver le club de la descente, restera en place la saison prochaine. La remarque est valable que le club reste en P2 ou en P3. « Oui, je me sens bien dans ce club où, je crois, on est content de moi, avance le coach principal. Il y a un mois, le comité m’a demandé de rester et j’ai pris le temps de la réflexion. Je n’ai pas choisi la facilité, je le sais, en répondant favorablement à la demande. Mais j’aime ça. Puis, on est parti sur un projet de 3 ans. L’objectif est d’installer Vyle comme une valeur sûre de P2A et de lui permettre de prendre part au top 5 de la série. On va bosser sur du long terme et c’est ça qui me plait. »

Une partie de la base de travail est déjà connue puisque Julien Martin, Alexandre Destaerke, Thomas Boccar, Robin Marloye, Antoine Delvaux et Romain Lierneux restent au club. Et pour remplacer Mimo Mongeluzzi qui file à Marchin, Julien Thiry arrive. «Un solide transfert avec un gars qui a des qualités sur et en dehors du terrain » souligne le coach d’un Vyle-Tharoul plus ambitieux que jamais.