Elise Mertens et Kirsten Flipkens l’emportent en double

A l’image d’Elise Mertens (WTA 6 en double) qui s’est qualifiée pour le 3e tour du double dames de l’Open d’Australie, Kirsten Flipkens (WTA 24 en double) s’est imposée au premier tour du double dames à Melbourne.

La Belge, associé à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 5), a remporté le match de vendredi contre les Australiennes Jaimee Foulers (WTA 216) et Arina Rodionova (WTA 93), invitées par les organisateurs, sur le score de 6-2, 7-5 après une heure et 19 minutes de jeu.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, lauréates ensemble d’Indian Wells, Miami et de l’US Open en 2019, attendent leurs adversaires en huitièmes de finale.

De son côté, Kirsten Flipkens, associée à l’Américaine Taylor Townsend (WTA 80), l’a emporté contre l’Allemande Tatjana Maria (WTA 137) et la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 153) sur le score de 6-4, 6-4 après 1h19 de jeu.

La paire belgo-américaine aura la lourde tâche de défier les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.4 du tableau et qui comptent deux victoires en Grand Chelem ensemble, à Roland-Garros et Wimbledon en 2018.