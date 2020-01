Coronavirus: un deuxième mort confirmé en dehors du berceau de l’épidémie

Plus de 30 millions d’habitants bloqués…

Plus de 30 millions d’habitants du centre de la Chine sont bloqués par des mesures anti-épidémie, après la quarantaine de fait imposée en réponse au nouveau coronavirus.

Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d’habitants, est la neuvième à faire l’objet d’une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au cœur de l’épidémie.

Le parc Disneyland à Shanghai a lui été fermé «à des fins de prévention et de contrôle de l’épidémie et pour préserver la santé» des clients et membres de son personnel, a précisé Shanghai Disney sur son site internet.

Et 10 jours pour construire un hôpital anti-virus

Selon des images diffusés à la télévision, des dizaines d’engins de chantier étaient occupés à préparer le terrain sur lequel doit s’élever l’établissement à Wuhan (centre), la ville de 11 millions d’habitants au cœur de l’épidémie.

Les travaux doivent être achevés en un temps record et l’hôpital, de 25.000 m2, ouvrira ses portes le 3 février, selon l’agence Chine nouvelle.

Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale d’origine inconnue.