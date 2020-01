Tournoi de qualification olympique de tennis de table par équipes - L'équipe masculine belge bat l'Italie et n'est plus quà une victoire des JO de Tokyo

(Belga) L'équipe nationale belge masculine de tennis de table a remporté son seizièmes de finale jeudi au tournoi de qualification olympique par équipes, qui se joue jusqu'à dimanche à Gondomar au Portugal. Les Belges ne sont plus qu'à une victoire de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été (24 juillet-9 août). Avec deux victoires en simple, dont celle dans le match décisif, le N.1 belge Cedric Nuytinck a été déterminant.

Exemptés de premier tour, les Belges (N.12) ont débuté leur duel contre l'Italie (N.26) par une défaite en double. Florent Lambiet et Martin Allegro se sont inclinés sèchement sur le score de 3 sets à 0 (11-7, 12-10, 11-8). Dans la foulée, Cédric Nuytinck (ITTF 46) a remis les deux équipes à égalité en battant 3-0 (11-8, 11-9, 11-6) Niagol Stoyanov (ITTF 103). Pourtant mieux classé que Mihai Bobocica (ITTF 126), Florent Lambiet (ITTF 110) a ensuite dû s'incliner 3 sets à 1 (8-11, 11-7, 11-7, 11-8), laissant filer les Italiens. Dos au mur contre le N.1 italien Stoyanov, Martin Alegro (ITTF 128) a permis à la Belgique d'une nouvelle fois revenir à égalité (2-2) en s'imposant 3 sets à 2 (6-11, 11-8, 11-7, 6-11, 11-6). Pourtant opposé au 3e joueur italien Leonardo Mutti (ITTF 182), Nuytinck a dû s'employer pour s'imposer et maintenir l'espoir olympique de son équipe. Mené 1 set à 2, il s'est finalement imposé 8-11, 11-6, 8-11, 11-7, 11-8. Vendredi, les Belges défieront le Portugal en huitièmes de finale avec un billet pour Tokyo comme enjeu. Les huit perdants en huitièmes auront malgré tout encore une petite chance de participer aux JO. En effet, les nations éliminées se disputeront le neuvième ticket mis en jeu. Mercredi, l'équipe nationale féminine a perdu tout espoir de participer aux JO en s'inclinant 3-0 dès le premier tour devant l'Ukraine. Pas moins de 9 places pour Tokyo sont offertes aux équipes, tant chez les dames que chez les messieurs. Il faut passer trois tours avant de recevoir son billet pour le Japon. Les neuf nations qualifiées auront en outre le droit d'aligner deux athlètes dans les épreuves individuelles. Les six nations lauréates de leur championnat continental et le pays hôte des JO (Japon) complètent le tableau des tournois par équipes. (Belga)