Faits de mœurs supposés à l’athénée Sippelberg: une instruction judiciaire est en cours

Un instituteur-remplaçant de l’athénée royal du Sippelberg, situé à Molenbeek-Saint-Jean, a été arrêté pour des faits d’attouchements sur mineurs, selon une source du milieu scolaire.

Le parquet de Bruxelles refuse pour l’instant de confirmer ou d’infirmer cette information. Il indique seulement ce jeudi qu’une instruction judiciaire est en cours. Vu le contexte sensible et afin de préserver la vie privée des personnes concernées, le parquet ne fera aucun autre commentaire dans ce dossier au stade actuel de l’enquête.

L’instituteur en cause serait actuellement incarcéré, toujours selon une source du milieu scolaire. D’après ses informations, l’enseignant faisait des remplacements depuis l’an dernier à l’athénée royal du Sippelberg en première primaire. La mère d’une fillette scolarisée aurait porté plainte en février dernier.

L’instituteur aurait été écarté par la direction et arrêté par la police. Il serait en aveu des faits et aurait reconnu avoir fait plus de victimes que celle ayant fait l’objet d’une plainte. Il serait question de 8 à 9 élèves, précise encore la source. Des enquêteurs se seraient rendus en début de semaine dans l’établissement pour interroger des enfants.