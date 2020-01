Gang de motards: enlevé en Flandre, retrouvé à Mouscron

Un ancien membre d’un club de motard a eu peur pour sa vie en décembre 2018...

Nos confrères flamands de Focus WTV indiquent qu’un juge d’instruction de Bruges a arrêté huit des onze personnes impliquées dans une tentative de meurtre d’un ancien membre d’un gang de motards.

C’est en décembre 2018 que le fait divers se déroule. La victime est enlevée au club-house du gang de motards No Surrender, à Zwevezele (à mi-chemin entre Roulers et Bruges). Elle est alors emmenée dans une voiture et laissée dans un endroit désert sur le territoire de Mouscron.

Cette semaine, onze personnes ont été arrêtées lors de perquisitions, notamment à Assebroek et Zwevezele. Trois d’entre elles ont été libérées, huit autres doivent comparaître ce vendredi devant le juge d’instruction.