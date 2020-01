Inquiété par une instruction à Liège, le CEO de Mithra conteste toute infraction

Le CEO de Mithra, François Fornieri, dément, jeudi dans un communiqué, «toute participation à une quelconque infraction et regrette vivement le préjudice causé par cette prétendue information à la société Mithra».

Le patron de la société, spécialisée en santé féminine, a réagi à des accusations de délit d’initié rapportées mercredi par plusieurs journaux. La FSMA, le gendarme des marchés financiers, a ouvert une enquête. L’homme fort de Mithra serait dans le collimateur de la justice pour des achats d’actions suspects.

«Je réfute vivement avoir commis une infraction et avoir donné la moindre information privilégiée à une personne externe à Mithra. Je regrette profondément l’impact certain que ces sorties médiatiques, qui violent le secret de l’instruction, ont sur une société cotée en bourse en plein développement comme Mithra. Je me tiens évidemment à disposition des autorités compétentes et répondrai en toute transparence à leurs demandes éventuelles. Laissons-les faire leur travail d’enquête en toute sérénité», a déclaré François Fornieri.

Le conseil d’administration de Mithra, présidé par Marc Coucke, a lui aussi réagi «en réitérant toute sa confiance à son CEO et en lui demandant expressément de poursuivre sa mission de CEO et de mener à bien la stratégie du groupe comme il l’a toujours fait».

Les membres du conseil d’administration réaffirment leur plein engagement dans Mithra, «l’une des plus importantes sociétés biotech belges, et leur ferme volonté de suivre scrupuleusement les pratiques de bonne gouvernance».