Grève au sein de l'entreprise Jefar à Liège: poursuite du mouvement vendredi

Les travailleurs du centre d'insertion socioprofessionnelle Jefar, à Liège, poursuivront vendredi matin leur mouvement de grève entamé jeudi matin à la suite du licenciement direct d'un coordinateur, a indiqué Nadine Vansteeger, secrétaire permanente CNE.

Jeudi dès 7h30, les travailleurs du centre ont débrayé et se sont organisés en piquets de grève face à l'entreprise, située sur le quai Mativa à Liège. Ce mouvement de grogne, en front commun (CNE/Setca), fait suite au licenciement direct d'un coordinateur. Les travailleurs dénoncent le fait que ce dernier a été subitement prié de quitter les lieux, sans qu'aucun motif ne lui soit signifié. "On lui a simplement répondu pour cause de désaccord. De même, aucun motif n'est précisé sur le document qu'il a reçu par recommandé lui signifiant son renvoi. La procédure pose question mais aussi la façon de faire et surtout l'absence de motivation", soulignait jeudi matin Nadine Vansteeger.

Le front commun syndical met également en évidence un certain malaise au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. "Sur les 36 travailleurs que compte l'entreprise, 26 à 27 travailleurs ont été licenciés en six ans. Et à côté de cela, d'autres travailleurs ont préféré partir. Depuis 15 ans, on constate pas mal de mouvements."

Les travailleurs réclament la réintégration du coordinateur licencié et pointent du doigt des difficultés relationnelles avec la direction.

Les piquets sont restés en place toute la journée. Le travailleur licencié en faisait partie. Faute d'entretien avec la direction, le mouvement se poursuivra vendredi dès 7h30.

Les organisations syndicales vont dès lors réclamer la motivation du licenciement et attendent toujours qu'un bureau de conciliation soit fixé.

Jefar est un centre d'insertion socioprofessionnelle qui dispense des formations théoriques et pratiques à des stagiaires. Les employés sont des formateurs et coordinateurs.