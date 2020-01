Universalis consultable à la bibliothèque

Dès le 1er février prochain, on pourra consulter l’encyclopédie Universalis depuis la bibliothèque communale du château à l’horloge, à Bas-Oha. Ce qui enrichit un peu plus les possibilités de recherche via les ordinateurs de son Espace public numérique. «On vient d’acquérir l’accès à l’encyclopédie en ligne pour 1000€, explique Jacques Elias, responsable de la bibliothèque. On peut l’installer sur tous les ordinateurs de la bibliothèque et la mise à jour est faite régulièrement.» La bibliothèque propose Universalis en deux versions, junior et adulte/étudiant. Et «la consultation est gratuite».