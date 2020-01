La folle rumeur qui renvoie Tevez à Manchester United

Privés de leur attaquant vedette Rashford suite à une blessure, les Red Devils sont en quête d’un attaquant de substitution en la personne de Carlos Tevez.

Après la blessure de Marcus Rashford le week-end dernier en championnat face à Wolverhampton. Manchester United doit se résoudre à trouver un autre attaquant pour pallier ce manque. Avec 14 buts inscrits depuis le début de saison, Rashford fait partie des joueurs les plus importants du secteur offensifs et son absence estimée à au moins six semaines pourrait vite s’avérer problématique.

Le club anglais est donc à la recherche d’une solution peu onéreuse, si possible qui connaît déjà la Premier League. Selon Tuttosport, c’est Carlos Tevez qui est dans le viseur. L’Argentin est passé par United de 2007 à 2009 avant de rejoindre le rival de City.

Actuellement joueur de Boca Juniors, il ne semble pas entrer en considération directe. Un prêt à court terme est donc envisageable, d’autant que le contrat de Tevez se termine en juin 2020. Reste à savoir si le joueur de bientôt 36 ans a encore la capacité de faire peur aux défenses de Premier League.