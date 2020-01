La Grèce veut transformer les hotspots d’aide aux migrants en centres de rétention d’ici l’été

Actuellement, il y a environ 14 000 personnes, soit six fois plus que la capacité d’accueil, bloquées sur les îles grecques. Photo News

La Grèce a annoncé jeudi vouloir fermer les camps d’accueil pour réfugiés situés sur les îles de la mer Égée. D’après le ministre de l’Immigration Notis Mitarakis, les «hotspots» seront convertis en centres de rétention.

«Nous fermerons ces camps d’ici à l’été», a déclaré Notis Mitarakis à la télévision publique ERT, après les mouvements de milliers de protestataires à Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos.

Ces hotspots avaient été ouverts au pic de la crise migratoire, entre 2015 et 2016. L’objectif était alors de trier les véritables réfugiés des migrants dits économiques. Très vite, ces camps avaient été surpeuplés et s’étaient retrouvés débordés par l’afflux de personnes en situation de détresse.

En vertu de l’accord turco-européen de mars 2016, les demandeurs d’asile obtiennent un statut de réfugié au sein de l’Union européenne tandis que ceux dont la demande est déboutée doivent repartir. Cependant, dès le départ, la Grèce n’a pas été en mesure de remplir et gérer suffisamment de procédures. L’augmentation constante du nombre de migrants a donc progressivement empiré la situation. Actuellement, il y a environ 14 000 personnes, soit six fois plus que la capacité d’accueil, bloquées sur les îles grecques.

L’année dernière, le gouvernement hellénique avait annoncé un plan de conversion des hotspots en centres de rétention et l’accélération des procédures d’expulsion. «Nous attendons de voir ce que ça va donner», a répondu le maire du chef-lieu de l’île de Samos. «Pour l’instant, il ne s’est encore rien passé.»

La plupart des migrants et réfugiés sont logés à l’extérieur des camps officiels. Leur nombre reste constant, malgré le transfert de milliers de familles et d’enfants vers le continent au cours des derniers mois.