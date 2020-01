Des ossements découverts sur le site de l’ancien hôpital de Bavière: ils sont anciens, selon le parquet

Début de cette semaine, des ossements anciens ont été découverts sur le chantier de l’ancien hôpital de Bavière.

L’information nous a été confirmée par le parquet de Liège. Ce mardi après-midi, des policiers, le laboratoire de la police judiciaire fédérale (PJF) et un médecin légiste ont été appelés à intervenir boulevard de la Constitution, et plus précisément sur le chantier de l’ancien hôpital de Bavière, où des ouvriers ont découvert des ossements humains. Les os étaient enterrés à près de deux mètres de profondeur. Au moins deux crânes ont été mis au jour, mais, selon la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon, «il s’agit d’anciens ossements».

Reste à déterminer de quand ils datent.