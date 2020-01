Lukas Podolski signe à Antalyaspor

L’ancien international allemand Lukas Podolski va poursuivre sa carrière en Turquie, à Antalyaspor. C’est ce que le club où évolue également Ruud Boffin a annoncé jeudi.

Podolski, 34 ans, était un joueur libre après la fin de son contrat avec les Japonais de Vissel Kobe où il évoluait depuis deux ans et demi. Il s’agit d’un retour en Turquie pour l’attaquant allemand, déjà actif à Galatasaray entre 2015 et 2017. Il avait ensuite tenté l’aventure au Japon, au Vissel Kobe, où il a eu comme équipier le Diable Rouge Thomas Vermaelen au cours des six derniers mois. Avant son départ du Japon, Podolski a remporté la Coupe de l’Empereur.

Podolski a été formé au FC Cologne, où il a débuté en équipe première en 2003. En 2006, il a rejoint le Bayern Munich. Trois ans plus tard, il effectuait un retour dans son club formateur, restant à Cologne jusqu’en 2012. L’attaquant a également porté les maillots d’Arsenal (2012-2015) et de l’Inter Milan (2015).

Podolski a défendu 103 fois les couleurs de l’équipe nationale, remportant la Coupe du monde en 2014.