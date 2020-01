VIDÉO | Blessée, la ramasseuse de balle reçoit un beau cadeau de Nadal

Le numéro mondial Rafael Nadal a éliminé l’Argentin Federico Delbonis (ATP 76) au 2e tour de l’Open d’Australie. Un match marqué par le geste de l’Espgnol envers une petite ramasseuse de balle.

Dans le 3e set, alors que Nadal s’envolait vers la victoire, il a malencontreusement envoyé la balle dans le visage d’une ramasseuse de balle. Celle-ci n’a pas montré de signe de douleur et est restée figée et concentrée. Ce qui n’a pas empêché l’Espagnol d’aller s’excuser et de faire la bise à la petite. Un moment qu’elle ne risque pas d’oublier.

😍 THIS MOMENT 😍 pic.twitter.com/Qx644fBwgw — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 23, 2020

En seizièmes de finale, que Nadal a toujours atteint en quinze participations en Australie, le finaliste de l’an dernier sera opposé à son compatriote Pablo Carreno-Busta, 30e joueur mondial et 2e tête de série en Australie.