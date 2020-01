VIDÉOS | Comment Tokyo 2020 imagine «les Jeux olympiques les plus innovants de l’histoire»

Terre de technologies, le Japon promet de faire de Tokyo 2020 «les Jeux olympiques les plus innovants de l’histoire». Comment? En lançant plusieurs inventions destinées à faciliter l’organisation de la quinzaine.

À l’instar de Panasonic, qui a fourni des exosquelettes intelligents qui permettent aux petites mains œuvrant dans les coulisses des Jeux de soulever plus facilement de lourdes charges, «la société Toyota a par exemple créé deux robots dont le but est d’assister les personnes à mobilité réduite», explique Michiko Makino. Tandis que le premier permettra de commander une boisson à distance, sans se déplacer dans la foule, le second aidera les personnes en chaise roulante à se rendre jusqu’à leur siège.

Dans le même ordre d’idée, un système de reconnaissance faciale produit par NEC et destiné à 300 000 athlètes, bénévoles, officiels et journalistes sera (normalement) utilisé «pour gagner du temps» lors de leur identification.

Last but not least, en marge des Jeux olympiques, le géant Toyota va déployer plusieurs voitures sans chauffeur dans le district d’Odaiba, la banlieue de Tokyo qui dispose déjà d’un métro automatique aérien. Une première après des années de recherches et de tests sur des circuits fermés.