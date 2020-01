Standard: Mpoku ne devrait pas être remplacé

Au-delà du départ inattendu de Dimitri Lavalée, le Standard a vu partir un autre joueur, cette semaine: Paul-José Mpoku, transféré à Al-Wahda, aux Émirats. « Quand un joueur arrive à un certain âge et reçoit une proposition intéressante, on doit le comprendre et trouver une solution si toutes les parties s’y retrouvent», explique Michel Preud’homme. L’entraîneur liégeois sait que bloquer son vice-capitaine n’aurait pas été une bonne chose et aurait pu voir la motivation de celui-ci plonger, s’il devait rester à contrecœur.