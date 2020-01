Hivers plus cléments: Elia et la CREG pas d’accord sur la nécessité d’une capacité supplémentaire

Les deux opérateurs ont une vision différente sur le calcul du risque, notamment en raison de la prise en compte d’hivers très rigoureux dans les calculs d’Elia.

Faudra-t-il une capacité supplémentaire après la fermeture des centrales nucléaires belges en 2025? Le gestionnaire du réseau Elia le pense alors que le régulateur fédéral de l’énergie (CREG) est moins inquiet se basant sur un nouveau rapport.

La Commission européenne a organisé une enquête sur les plans de sécurité d’approvisionnement de la Belgique. La CREG a transmis une réaction avec plusieurs commentaires sur l’étude de travail qu’Elia a menée a mi-parcours l’an dernier. La CREG estime que les besoins sont surestimés car deux hivers très rigoureux des années 80 (1984-85 et 1986-87) ont été pris en compte dans l’étude.

Changement climatique

Le climatologue Wim Thiery de la VUB, qui a aidé la CREG avec les chiffres, a préconisé lors d’une interview à la VRT d’utiliser les plus récentes données disponibles dans les calculs et de prendre aussi en compte le réchauffement climatique. «Plus il fait froid, plus nous consommons d’électricité. Et en Belgique, le climat s’est déjà réchauffé de deux degrés, voire de trois pendant les périodes froides, et on peut ajouter un demi-degré tous les dix ans. Cela réduit les risques de vagues de froid», explique-t-il.

Elia maintient ses analyses. «Notre modèle de simulation pour estimer l’approvisionnement en électricité tient compte de plusieurs variables: la disponibilité du parc de production, le vent et le soleil, les températures attendues etc. Le même de calcul est utilisé par ENTSO-E, le réseau européen des gestionnaires de réseau», explique Marleen Vanhecke, porte-parole d’Elia.

«Situation réelle»

«Concernant les variables climatiques, nous prenons en compte 33 années car depuis les années 80 des informations plus fiables sont disponibles grâce aux satellites. Nous suivons le principe selon lequel plus les informations sont fiables, plus la simulation est pertinente. Les deux hivers froids des années 80 ont été une situation réelle à ce moment-là», souligne encore Mme Vanhecke.

Selon Elia, les climatologues n’excluent pas non plus les vagues de froid.