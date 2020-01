Le nombre d’entreprises de titres-services a chuté en quatre ans

Il y avait en Belgique 1 281 entreprises de titres-services l’an dernier, pour 1 947 en 2015, soit une baisse de 34% en quatre ans.

C’est surtout en Wallonie et à Bruxelles que de nombreuses entreprises de ce type ont disparu (-51% sur les deux Régions prises ensemble) sur cette période, la baisse de leur nombre étant moins prononcée en Flandre (-16%). Les chiffres sont issus d’une réponse de la ministre flamande Hilde Crevits (CD&V) à une question du député flamand Tom Ongena (Open Vld).

Les marges bénéficiaires auraient tendance à baisser dans le secteur, ce qui a poussé de plus petites sociétés vers la faillite ou vers l’absorption dans une plus grosse structure, selon l’analyse du parlementaire flamand. Il y a donc moins de sociétés, mais de plus grande ampleur.

Des négociations sont actuellement en cours entre les syndicats du secteur des titres-services et la fédération sectorielle, après un mouvement de grogne des aides-ménagères qui souhaitent une hausse de leur salaire d’1,1%. Le secteur, qui comprend aussi les employés dans les ateliers de repassage, compte quelque 145 000 travailleurs.

En 2019, rien qu’à Bruxelles, 16 474 625 de titres-services ont été utilisés, correspondant à autant d’heures de prestation par des travailleurs du secteur.