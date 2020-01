Des «tests d’intégrité» pour piéger des policiers: accueil glacial des syndicats

Les syndicats ont réservé un accueil glacial à l’idée «potentiellement intéressante», évoquée par le Comité P, de mettre en place des «tests d’intégrité» des policiers.

Le journal De Tijd rapporte dans son édition de jeudi que le Comité de P, l’organe permanent de contrôle de la police, s’est penché dans un récent rapport sur la piste controversée de « tests d’intégrité » existant dans plusieurs pays européens. Lorsque des soupçons sérieux entourent un policier, mais qu’il n’y a pas (encore) de preuves, l’agent en question est par exemple envoyé pour une perquisition dans un appartement dans lequel une somme d’argent a été dissimulée. La «police des polices» peut alors observer le comportement du policier. D’autres exemples ciblant la drogue ou l’alcool sont évoqués.

«Malgré les objections juridiques, éthiques et pratiques que cette méthode controversée ne manquera pas de soulever, elle reste un instrument potentiellement intéressant en tant qu’outil ultime d’une politique d’intégrité», conclut dans son rapport le Comité P, pour qui ces tests d’intégrité peuvent avoir un effet préventif.

«Cela va trop loin»

«Soyons clairs, les voleurs n’ont pas leur place à la police», réagit le vice-président du syndicat libéral SLFP, Vincent Houssin. «Mais le Comité P va trop loin», juge-t-il, rappelant que la provocation ou l’incitation par la police à commettre un méfait est illégale. «Nous ne pouvons pas tolérer que le service de contrôle de la police puisse faire davantage que les services de police pour attraper des criminels.»

Vincent Houssin déplore l’existence d’une «armée mexicaine» à la police et se dit demandeur d’une plus grande présence de la hiérarchie sur le terrain. Le syndicat libéral prône un meilleur accompagnement de l’agent dès le début de sa carrière et pour que des mesures soient prises, au besoin, pour le faible pourcentage de policiers qui dépassent les bornes.

Le son de cloche est le même au syndicat SNPS, qui émet également de sérieuses réserves par rapport à l’idée. «Celui qui commet un vol n’a pas sa place à la police. La question est: devons-nous aller jusqu’à l’incitation» alors que cela n’est pas permis pour coincer des délinquants, déclare le président du SNPS, Carlo Medo, opposé au principe du test d’intégrité.

Le SNPS rappelle également que les policiers sont déjà soumis à un stress important, en raison de l’agressivité physique et verbale à laquelle ils doivent faire face. Des tests d’intégrité augmenteraient encore plus ce facteur stress. Carlo Medo souligne que l’arrivée de nouveaux policiers compense à peine les départs. «Comment attire-t-on dès le début des personnes intègres et comment les garde-t-on au sein de la police? Voilà la question.»