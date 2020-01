Open d’Australie: David Goffin élimine difficilement Pierre-Hugues Herbert en cinq sets

David Goffin (ATP 11) s’est qualifié pour le 3e tour de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de tennis de la saison, jeudi à Melbourne.

Après avoir mené deux sets à zéro, le Liégeois, 11e tête de série, a dû jouer cinq sets (6-1, 6-4, 4-6, 1-6 et 6-3) et 3h06 pour venir à bout du Français Pierre-Hugues Herbert, 64e au classement ATP.

Après avoir bouclé le premier set (6-1) en 21 minutes, Goffin a déroulé jusqu’à 5-2 au 2e set. Il a alors concédé le break (5-3) mais conservé celui qu’il possédait encore pour mener deux sets à rien (6-4) après 1h06. Dans le 3e set, Goffin a mené 3-1 mais a ensuite commis davantage de fautes directes et été moins conquérant. Herbert en a profité pour arracher contre toute attente la manche (4-6), après avoir sauvé une balle de 5-4. L’Alsacien y trouva la confiance. Tout le contraire du Belge qui perdait pied et le 4e set 1-6.

Le Liégeois demanda alors une pause médicale et se fit manipuler la hanche gauche. Après quoi la rencontre se poursuivit. Quand Herbert signa le break pour mener 1-2, les choses semblaient tourner au vinaigre. C’est alors que David Goffin retrouva plus de mordant et repassa devant au score 3-2 avant de signer à son tour un break (4-2) mais que le Français annula immédiatement (4-3). Le Belge se montra le plus solide. Après un 3e break, il retrouva son service au bon moment pour arracher une qualification dans la douleur.

Goffin avait gagné ses trois premiers matchs face à cet ami proche et n’avait concédé qu’un seul set.

Au troisième tour, le numéro 1 belge sera opposé au Russe Andrey Rublev, 16e joueur mondial et 17e tête de série, qui a aisément sorti le Japonais Yuichi Sugita (ATP 91) 6-2, 6-3, 7-6 (7/5) en 1h53.

À 22 ans, le Moscovite est l’homme en forme en ce début de saison avec des victoires à Doha et à Adelaïde, ses 3e et 4e titres en carrière. Il a aussi gagné à Umag (terre battue) en 2017 et à Moscou (salle/dur) en 2019.

Son meilleur résultat à Melbourne est un 3e tour en 2018. Il a été battu dès le 1er tour l’an dernier.

Rublev a gagné son seul duel contre Goffin. Il s’est joué en 1/8e de finale de l’US Open en 2017 (7-5, 7-6 (7/5), 6-3). Ce quart de finale à Flushing Meadows reste à ce jour le meilleur résultat du Russe en Grand Chelem.

Le meilleur résultat de David Goffin, 29 ans, à l’Open d’Australie est un quart de finale en 2017. Il a été éliminé l’an dernier au 3e tour par le Russe Daniil Medvedev. Une défaite qui avait été suivie de la séparation d’avec son coach Thierry Van Cleemput.

Goffin dispute à Melbourne son 30e tournoi du Grand Chelem. Trois quarts de finale (Roland-Garros 2016, Open d’Australie 2017 et Roland-Garros 2019) constituent ses plus beaux résultats à ce jour.