Un nouvel échevin et un nouveau conseiller communal à Mons

L’échevin Marc Darville prend sa retraite après presque deux décennies au Collège communal. Du côté d’Écolo aussi, il y a eu du mouvement.

Petite séquence émotion lors du dernier conseil communal de Mons, qui s’est tenu mardi dernier. Marc Darville, échevin socialiste en charge des travaux, de l’informatique, de l’ALE et des nouvelles technologies, a démissionné de ses fonctions. A 65 ans, l’homme habitant Havré a estimé qu’il était temps pour lui de mettre un point final à sa carrière politique.

Marc Darville était un pilier du Collège communal, devenant échevin de l’éducation en 2000. En 2004, changement d’attribution: il devient échevin à l’urbanisme jusqu’aux élections de 2006. Réélu, il est reconduit dans l’exécutif communal et devient échevin du cadre de vie pour toute la durée de la mandature.

Stéphane Bernard aux côtés de Nicolas Martin Ville de Mons En 2012, il est nommé échevin de la régie foncière, du patrimoine, de la RCA et du Lotto Mons Expo. En 2018, il accepte de rempiler pour soutenir la nouvelle équipe du nouveau bourgmestre Nicolas Martin. Il ne sera resté qu’un an, passant le flambeau à Stéphane Bernard, l’Obourgeois se présentant comme l’héritier politique de l’échevin sortant. Si Marc Darville n’est plus échevin, il continuera de siéger au conseil communal en tant que conseiller.

La désignation de Stéphane Bernard n’a pas fait que des heureux. John Joos, pilier du mouvement Citoyen mais élu sur la liste PS, a fait part de son amertume de voir la désignation d’un échevin se faire au sein des instances du parti, l’Union Socialiste Communale de Mons en l’occurrence, sans tenir compte des voix de préférence, ce qui aurait permis au candidat d’ouverture de devenir échevin…

Mais, comme l’a rappelé le Bourgmestre, le code de la démocratie locale n’oblige pas à tenir compte des voix de préférence pour nommer les échevins. Le PS local préfère répartir les mandats suivant la commune d’origine des élus, afin de respecter des équilibres géographiques, a répondu Nicolas Martin.

Un ancien à la rescousse chez les Verts

Aliénor Lefèbvre dit adieu à la politique. Facebook Si du côté du PS on rajeunit les cadres, chez Écolo c’est l’inverse puisque la jeune conseillère communale Aliénor Lefèbvre a décidé de démissionner de son mandat le mois dernier.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, elle expliquait que le fonctionnement de la politique ne lui convenait pas et qu’elle se trouvait plus en adéquation avec l’action citoyenne.

C’est un vieux de la vieille, Jean-Pierre Viseur, qui la remplace depuis ce mois de janvier. Âgé de 77 ans, il est engagé depuis plus de 40 ans en politique, il fut député fédéral, wallon et de la Communauté française. À Mons, il a été conseiller communal de 1985 à 1994 et de 2001 à 2012.

Aux dernières élections communales, il poussait la liste et a réalisé le septième meilleur score de celle-ci.